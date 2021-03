UK, nuova nave di sorveglianza per proteggere i cavi sottomarini dall'"interesse" russo

"I cavi sono una parte di quella infrastruttura nazionale critica e incredibilmente importante. La Russia ha sicuramente mostrato un profondo interesse per loro, non solo nei confronti del Regno Unito ma ovviamente anche del continente europeo. Abbiamo annunciato a novembre una nave di sorveglianza multiruolo, il cui compito sarà di proteggere non solo le infrastrutture critiche nazionali, ma anche di svolgere altre mansioni. Sarà in grado di svolgere altre funzioni di sorveglianza intorno al mare e tutto il resto", ha detto il segretario in un'intervista.

I paesi occidentali citano regolarmente la "minaccia" russa per giustificare le proprie politiche di difesa.

Secondo il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, la NATO è ben consapevole che Mosca non ha intenzione di attaccare nessuno, ma fa ancora uso di questa retorica per giustificare il suo rafforzamento militare vicino ai confini russi.

All'inizio di questa settimana il Regno Unito ha presentato la tanto attesa revisione integrata della sua politica estera e di sicurezza, che ha descritto la Russia come "la minaccia diretta più acuta per il Paese" e la Cina come una potenziale minaccia per la sua sicurezza economica.

Il Cremlino ha criticato Londra per aver citato una minaccia russa "effimera" nel documento al fine di giustificare la necessità di aumentare il limite delle testate nucleari a propria disposizione da 180 a 260.