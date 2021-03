Portale americano rivela cosa rende così "letali" i lanciamissili russi S-400

L'S-400 è un sistema missilistico di contraerea avanzato nell'arsenale russo, in grado di abbattere qualsiasi cosa, da aerei e droni nemici a missili balistici e da crociera in un raggio tra 40 e 400 km. L'armamento viene costantemente aggiornato, anche se l'esercito si prepara a prendere in consegna il suo successore di nuova generazione, l'S-500.