Nel Mediterraneo segnalata scomparsa da radar Nato di sottomarino d'attacco russo

Una fonte informata ha confermato a Sputnik che il sottomarino d'attacco diesel-elettrico "Rostov" della Flotta del Mar Nero, scomparso dagli schermi radar della Nato la scorsa settimana, rimane in contatto con il comando e sta trasmettendo informazioni.

"Le forze militari anti-sottomarino della Nato stanno cercando di trovare "Rostov" da una settimana ormai... I tentativi di trovarlo non hanno avuto successo. Allo stesso tempo il comando russo rimane in contatto con il sottomarino", ha rivelato la fonte.

Ieri i media israeliani avevano riferito di una "misteriosa operazione" da parte di aerei da ricognizione navale statunitensi al largo delle coste di Israele, Libano e Siria, con velivoli Poseidon P-8 della Marina impegnati in pattugliamenti non programmati alla ricerca del sottomarino Rostov, di cui si pensava che fosse passato da Gibilterra per entrare nel Mediterraneo circa un mese fa. Si dice che la Marina militare britannica avesse pedinato il sottomarino mentre navigava verso sud ed entrava nel Mediterraneo, con la sesta flotta degli Stati Uniti, con sede a Napoli, che seguiva il mezzo subacqueo russo. Questa settimana era trapelato che il sottomarino era scomparso dagli schermi radar statunitensi e la sua posizione era sconosciuta.

La fonte di Sputnik ha osservato che mentre la Nato può contare su un potenziale maggiore nel Mediterraneo, le capacità del sottomarino russo di eludere i sistemi hanno superato tutte le aspettative e potrebbe aver causato frustrazione tra le forze dell'alleanza.

"Hanno usato grandi forze per cercare il sottomarino russo, ma senza alcun risultato. Ciò significa che in condizioni di ostilità sono nel mirino e questo li infastidisce enormemente", ha ipotizzato la fonte.

In precedenza, il vice ammiraglio Igor Osipov, comandante della Flotta russa del Mar Nero, ha confermato che tutti e sei i sottomarini della flotta erano in servizio attivo in mare, ma non ha rivelato la loro localizzazione.

Il Rostov è un sottomarino del Progetto 636 Varshavyanka, un'evoluzione aggiornata del sottomarino d'attacco del Progetto 877 Paltus, introdotto per la prima volta negli anni '80. I sottomarini di questa classe sono noti per essere alcuni dei sottomarini diesel più silenziosi al mondo, con il solo sottomarino missilistico strategico di classe Triomphant della Francia simile per livelli di rumore a basse velocità.

I Varshavyanka sono armati con 18 siluri e otto missili terra-aria e possono essere equipaggiati con missili Kalibr da attacco terrestre e anti-nave da crociera (il sottomarino Rostov è uno di questa classe).

I sottomarini russi sono noti per avere diverse tattiche di evasione, inclusa la pratica di nascondersi sotto grandi navi di superficie per eludere radar, sonar e altri sistemi di tracciamento.

Dalla loro introduzione negli anni '80, decine di sottomarini di questa classe sono stati esportati in Paesi come Algeria, Cina, India, Myanmar, Polonia, Iran, Romania e Vietnam. Insieme a Russia, Algeria, Cina e Vietnam gestiscono versioni migliorate del Progetto 636. La Russia continua a costruire sottomarini Varshavyanka per la sua Marina, pianificando di prendere in consegna altre quattro navi nei prossimi quattro anni.