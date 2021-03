Aerei giganti sovietici impressionano internauti giapponesi

La compagnia aerea Antonov, come scrive l'autore dell'articolo Masao Taneyama, ha sviluppato velivoli incredibili. La forza di questi aerei è nella loro capacità di operare su terreni accidentati. Hanno anche degli oblò nella parte inferiore dell'aereo, progettati per il decollo e l'atterraggio in zone non predisposte per queste manovre.

"Ho sentito che è così che i piloti osservano le condizioni della superficie di atterraggio", ha scritto Taneyama.

L'Antey fu progettato come successore dell'An-12, velivolo quadrimotore con motori turboelica: a quel tempo aveva la più grande fusoliera per i modelli da trasporto. Questo aereo è più grande del Boeing-787-8 e ha oblò sul muso. Era dotato di propulsori turboelica con doppia elica rotante in direzioni diverse. Il progetto dell'An-22 è realizzato con le ali che si trovano nel punto più alto.

Nonostante l'aereo sia stato creato più di 50 anni fa, come l'An-124, è ancora utilizzato, ad esempio, per il trasporto di merci. L'articolo ricorda che l'An-225 giunge in Giappone una volta ogni qualche anno.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy Antonov An-124 in dotazione alla Ruslan per i trasporti speciali

L'utente Zebansen ha ricordato che il Ruslan può trasportare un motore Boeing 777-300ER.

"Antey può anche svolgere compiti che vanno oltre la potenza di altri velivoli. <...> Servirebbe riempire i vani di carico di questi aerei con il vaccino contro il coronavirus per distribuirli in tutto il mondo", ha scritto.

Inoltre Taneyama vorrebbe vedere questo aereo dal vivo. Anche il lettore Yom ha manifestato questo desiderio. Jukusuiseki ha notato la richiesta dell'An-225 nel contesto della pandemia di Covid. L'anno scorso l'aereo è volato in Giappone per caricare medicinali. L'utente Lau ha definito il velivolo "un ottimo esempio dell'arte di costruzione di aeromobili". Inoltre ha ricordato che il B-52 e il C-130 sono in servizio da più di mezzo secolo.

"Questi sono aerei leggendari. È un peccato che il Giappone non abbia ancora velivoli del genere", ha spiegato.

Mur ha notato che questi aerei sembrano di un film di fantascienza.