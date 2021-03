Forbes descrive il piano del Pentagono per distruggere i carri armati russi in caso di guerra

L'autore dell'articolo ha notato che il progetto è molto ampio e finora ci sono pochissime informazioni al riguardo. Tuttavia, questo non è il primo piano statunitense con questo tipo di obiettivo.

Negli anni '70 la Nato, temendo che l'Unione Sovietica avrebbe spazzato via le difese dell'alleanza in caso di guerra, sviluppò il piano "Assault Breaker". Contemplava la rapida e mirata distruzione di migliaia di carri armati sovietici e veicoli da combattimento, in grado di fermare l'offensiva e far guadagnare tempo per la mobilitazione delle unità della Nato.

Come disse nel 2015 il vice segretario alla Difesa degli Stati Uniti Bob Work, "l'interruzione dell'offensiva" implicava l'uso di aerei per il rilevamento e il targeting per distruggere obiettivi con raid su vaste aree, nonché missili balistici con sottomunizioni anticarro.

In realtà questo piano era costituito da fasi aeree e terrestri. Per la parte aerea era previsto l'uso di bombardieri B-52 con nuovi radar e missili dotati di sottomunizioni ad alta precisione. Nella componente terrestre dovevano essere utilizzati i lanciatori delle forze di terra statunitensi, che erano diretti al bersaglio da aerei da ricognizione.

Secondo Forbes, gli Stati Uniti vogliono avere un piano simile al momento. Dovrebbe includere azioni per distruggere i carri armati russi e le navi cinesi in caso di guerra.

Un rapporto del Consiglio scientifico del Pentagono del 2017 sostiene che Assault Breaker 2 può disabilitare le forze e le risorse nemiche necessarie per raggiungere il successo strategico e consentire agli Stati Uniti e ai suoi alleati di dispiegare armi convenzionali. Tra gli obiettivi di Assault Breaker II ci sono carri armati, sistemi di difesa aerea, navi, quartier generali e depositi militari.

Attualmente gli Stati Uniti hanno in dotazione elementi del vecchio progetto: missili delle forze di terra, radar di designazione di bersagli aerei per bersagli mobili e vari sistemi di guida.

L'autore dell'articolo suggerisce che questi componenti saranno aggiornati e incorporati nel nuovo progetto.

I nuovi elementi del sistema Assault Breaker II dovrebbero includere i droni da ricognizione stealth RQ-180, il nuovo software Advanced Combat Management System (ABMS) e missili da crociera a lungo raggio dell'Aviazione e della Marina. Inoltre vengono menzionate le bombe "superintelligenti" del nuovo tipo Golden Horde. Le forze di terra, a loro volta, stanno lavorando su missili e unità di artiglieria con un raggio di tiro di oltre 1.500 chilometri.

Tutti questi sistemi d'arma come parte di un unico complesso sono in grado di distruggere un gran numero di carri armati e navi in ​​un breve periodo di tempo, rendendo così possibile l'obiettivo di interrompere l'offensiva.

Allo stesso tempo, il consiglio scientifico del Pentagono ammette che il progetto ha gravi difetti. Quindi, Assault Breaker II, sebbene contempli attacchi alle spalle del nemico, non ha una profondità molto grande. Inoltre il sistema non dovrebbe essere "eccessivamente costoso".

Allo stesso tempo, anche se Assault Breaker II si rivela un mezzo efficace per combattere gli eserciti di Russia e Cina, Mosca e Pechino hanno un modo semplice per superare questa opposizione, ha spiegato il Pentagono. Occorre "solo portare in battaglia forze e mezzi aggiuntivi per infliggere danni più gravi".