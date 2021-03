Generale polacco descrive possibile scontro bellico tra Russia e NATO sul Baltico

L'ex comandante delle forze terrestri polacche, generale Waldemar Skrzypczak, in un articolo per il portale Defence 24 ha avanzato uno scenario ipotetico di azioni belliche con la partecipazione di alleati della NATO nell'Oblast di Kaliningrad, exclave russa al confine con la Polonia.

L'autore dell'articolo ha sottolineato che la regione è di fondamentale importanza nella strategia politica e militare della Russia. Il generale definisce l'Oblast di Kaliningrad la porta che dà l'accesso al Mar Baltico e al bassopiano polacco, i luoghi attraverso i quali passa la rotta verso l'Europa centrale e occidentale.

Skrzypczak ha osservato che nella regione sono dislocate le unità principali della Flotta del Baltico e della Regione speciale di Difesa di Kaliningrad (KOR).

A suo avviso, nel caso di guerra queste ultime dovranno garantire una posizione più vantaggiosa sul Baltico, in mare e nello spazio aereo.

Tuttavia, a causa della presenza di truppe NATO negli Stati baltici, queste unità da combattimento KOR potranno essere impiegate per un altro scopo.

"Una delle possibili opzioni è quella di bloccare il trasferimento delle unità NATO via terra, mare e aria nel territorio dei paesi baltici ed il supporto della Sesta armata russa dislocata al loro confine orientale ", scrive il generale.

Skrzypczak ritiene poco razionale la strategia secondo cui è necessario rafforzare i paesi baltici nel caso di guerra e trasferire in questa regione forze significative della NATO, per via della "prevalenza numerica delle truppe dell'avversario" in confronto al numero limitato delle truppe NATO nell'Europa orientale.

"Alla Sesta armata russa insieme alla Flotta del Baltico ci vogliono da 2 a 4 giorni per conquistare gli stati baltici", sostiene Skrzypczak.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis Soldati americani in Lituania

La presa dei paesi baltici

Secondo il parere del generale, dopo la "presa dei paesi baltici", le azioni principali potrebbero spostarsi nella parte meridionale del Mar Baltico e in direzione della costa polacca.

Skrzypczak ha anche esortato a non sopravvalutare il ruolo del cosiddetto Suwalki Gap, corridoio di 104 km al confine tra Polonia e Lituania, che, a suo avviso, ha importanza solo dal punto di vista tattico.

Ad agosto il segretario alla Difesa americano Mark Esper ha affermato che gli USA schierano più truppe vicino ai confini della Russia per "scoraggiare" Mosca.