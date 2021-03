USA, mostrato il drone Speed ​​Racer segreto in tutto il suo splendore - Video

Stephen Trimble, scrittore di cose militari per 'Aviation Week', è stato il primo a individuare questo velivolo con fusoliera esagonale, ali pieghevoli, due code dorsali fortemente inclinate verso poppa e una ventrale.

Nel video lo vediamo emergere da un bimotore che assomiglia molto a un Beechcraft 1900D (noto come C-12 Huron nelle forze armate statunitensi).

Una portavoce della Lockheed Martin ha confermato che il video rivela discretamente l'aereo che è al centro del programma segreto Speed ​​Racer e mostra una "configurazione che il nostro team continua a sperimentare in proposito".

Il Pentagono è interessato al suo ruolo operativo, che prevede l'adempimento di due diverse funzioni. La prima è il dispiegamento dei sensori in volo: non è un segreto che il C-12, essendo un aereo civile militarizzato, sia carente sul piano di manovrabilità e velocità e sul piano dei sistemi difensivi tipici degli aerei prettamente militari.

Dovendo gli Stati Uniti confrontarsi con potenti rivali sul piano militare, i suoi aerei potranno imbattersi in grandi minacce per la sua difesa aerea, come i sistemi HQ-9 cinesi e i sistemi S-400 Triumf russi. Entrambi hanno la portata necessaria per allontanare il C-12 dal campo di battaglia. Tuttavia, lo Speed ​​Racer potrebbe penetrare nello spazio aereo nemico con un pacchetto di sensori che invierebbe dati al C-12.

Lo Speed ​​Racer potrebbe anche essere usato come missile da crociera nel caso in cui trasportasse una testata altamente esplosiva. Ciò consentirebbe a un C-12 di attaccare un'unità centrale nemica, una struttura di comunicazione o un altro bersaglio che identifica durante la sua missione. Quindi l'aereo sarebbe in grado di distruggerli con un missile da crociera Speed ​​Racer senza dover coordinare l'attacco con un altro aereo.

Se un C-12 potesse finalmente trasportare due Speed ​​Racer, un drone potrebbe penetrare nel territorio nemico con una missione di spionaggio mentre il secondo eliminerebbe obiettivi identificati con una testata esplosiva.