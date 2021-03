Scortati 2 bombardieri americani dal caccia russi Su-27 nel Mar Baltico

"Il 3 marzo 2021 i dispositivi di controllo dello spazio aereo russo sulle acque internazionali del Mar Baltico hanno rilevato due obiettivi aerei in avvicinamento al confine della Federazione Russa. Per identificare gli obiettivi aerei e scongiurare lo sconfinamento, un caccia Su-27 della difesa aerea del Distretto Militare Occidentale è stato fatto decollare," - si legge nel comunicato.

Si nota che l'equipaggio dell'Su-27 ha identificato gli obiettivi aerei come i bombardieri strategici B-1B dell'aviazione americana e li ha scortati sul Mar Baltico. Non sono state consentite violazioni del confine nazionale russo.

"Dopo il cambio di rotta degli aerei militari stranieri, il caccia russo è tornato in sicurezza alla sua base di dislocazione permanente", si aggiunge nel messaggio.

Si sottolinea che il volo del caccia russo è stato effettuato in conformità alle norme internazionali per l'uso dello spazio aereo.

Aerei militari Nato a ridosso dei confini russi

La scorsa estate il numero di intercettazioni di aerei militari stranieri vicino il confine russo è aumentato in modo significativo. Allora quasi ogni giorno le forze armate russe sono state costrette a far decollare caccia per "identificare" gli aerei da ricognizione stranieri, principalmente sul Mar Nero. Successivamente sia nel Mar Baltico a nord sia nel Mar Nero a sud sovente vengono segnalati aerei militari stranieri in prossimità del confine russo.