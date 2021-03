Negli Usa l'S-35 russo riconosciuto come uno dei caccia moderni più belli

L'Su-35 ha ottenuto il secondo posto della classifica, ottenendo il 14% dei voti. Il primo posto è stato preso dal caccia americano di quinta generazione F-22 Raptor col 40% delle preferenze, il terzo dal francese Rafale col 13%. Al quarto posto con il 12% dei voti si è piazzato l'americano F-15 Eagle. L'Eurofighter Typhoon ha occupato la quinta posizione con il 5%.

Oltre a questi velivoli, ai lettori è stato chiesto di votare per gli americani F-35 Lightning II e F / A-18E / F Super Hornet, il russo Su-57 e il cinese J-20.

In precedenza la rivista americana The National Interest ha valutato le caratteristiche del caccia russo Su-35 di generazione 4 ++ e lo ha definito un "uccello da guerra universale". Si nota che il Su-35 può operare singolarmente, in un gruppo di altri caccia o come parte di uno squadrone d'attacco, controllato da un centro di comando aereo, terrestre o navale.

L'Su-35 è un caccia russo multifunzionale super manovrabile con un controllo vettoriale di spinta di generazione 4 ++. È uno dei principali velivoli d'attacco dell'aviazione militare russa.