Piloti russi dell'aereo militare cargo Il-76 decollano e atterrano su pista innevata - Video

I voli di prova sono stati effettuati giorno e notte dai giovani piloti.

L'IL-76 è un aereo di trasporto strategico sviluppato in Unione Sovietica in risposta alla necessità dell'aviazione militare di trasferire carichi di 60 tonnellate a 5.000 chilometri di distanza in meno di sei ore.

L'aereo da trasporto pesante quadrimotore doveva anche essere in grado di operare da piste corte e non attrezzate, aeroporti commerciali e persino autostrade. Inoltre l'Il-76 è in grado di volare in condizioni meteorologiche e ambientali molto avverse, come la Siberia e la regione artica della Russia.