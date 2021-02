Israele verso alleanza a 4 con Arabia Saudita, EAU e Bahrein contro la "crescente minaccia iraniana"

Israele sarebbe in trattative con Arabia Saudita, Bahrein e Emirati Arabi Uniti per saldare un'alleanza di difesa a quattro nazioni contro la "crescente minaccia iraniana" nell'area. Lo ha riferito i24NEWS, secondo cui Gerusalemme e Ryad avrebbero contatti sotterranei da tempo, pur non avendo formali rapporti diplomatici.

normalizzato i rapporti

la prima formalizzazione pubblica delle relazioni

Successivamente anche il Sudan e il Marocco hanno negoziato accordi simili a quelli stretti con Emirati Arabi Uniti e Bahrein.

Con EAU e Bahrein, invece, Israele halo scorso autunno, con la firma degli accordi di Abraham a settembre 2020,tra un paese arabo e Israele da quando l'Egitto nel 1979 e la Giordania nel 1994 hanno firmato trattati di pace con Israele.

I tavoli per il trattato di alleanza probabilmente arrivano in risposta a quella che è ritenuta la crescente minaccia nucleare rappresentata dalle politiche dell'Iran sull'area del golfo.

L'accordo con l'Iran sul nucleare

Nel frattempo Washington e Tel Aviv dovrebbero convocare un gruppo strategico per discutere sull'accordo nucleare iraniano. Da quando gli Usa sono usciti dal Piano di Azione Congiunto Globale (PACG) nel 2018, l'Iran si è progressivamente disimpegnato dagli accordi siglati nel 2015 sul nucleare, precisando però che si tratta di mosse sono reversibili.

Mentre la amministrazione statunitense guidata dal presidente Joe Biden ha mostrato la disponibilità di negoziare il rientro nel PACG, Tel Aviv ha regolarmente espresso i suoi dubbi, sostenendo che il "vecchio accordo" potrebbe aiutare l'Iran a creare un "arsenale nucleare".

In precedenza, alcuni partner, tra cui il presidente francese Emmanuel Macron, hanno sostenuto la negoziazione di un accordo ampliato con Teheran per includere Arabia Saudita e Israele, nonché limiti più forti sull'Iran, ma la Repubblica islamica ha respinto il suggerimento.