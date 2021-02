In azione l'aspirapolvere reattivo dell'esercito russo - Video

È un mezzo raro, battezzato come Zmei Gorynich (creatura leggendaria della mitologia slava dalle sembianze di un drago - ndr), che si muove sulla pista di un aeroporto. Lo scopo di questo veicolo speciale è rimuovere il ghiaccio e la neve dalle piste generalmente negli aeroporti militari. Il nome dell'aerodromo in cui sono state immortalate le rare immagini non è stato reso noto.

Tipicamente, il veicolo termico TM-59 Zmei Gorinich è basato sul trattore T-155K. E' stato installato uno dei primi turbojet VK-1 sovietici dei caccia MiG-15 e MiG-17. Tuttavia il mezzo che si vede nel video è il camion sovietico ZIL.

La temperatura del getto d'aria che il motore espelle sulla pista è di circa 410 gradi, quindi neve e ghiaccio evaporano quasi istantaneamente.