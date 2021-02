In Russia terminati i test sul sistema di allerta per attacchi missilistici

"Alla fine dello scorso dicembre abbiamo completato in generale i test statali del sistema di allerta e del posto di comando in particolare", ha detto in onda sul canale televisivo Zvezda.

Il sistema russo di allerta per attacchi missilistici elabora i dati sulla traiettoria per generare la notifica di un raid missilistico contro i centri governativi ed i punti di comando militari, le informazioni per il sistema di difesa missilistica di Mosca, nonché i dati sugli oggetti spaziali. Il suo primo livello consiste in un insieme di satelliti di un unico sistema orbitale, il secondo livello è costituito da sistemi radar a terra.

Fondamentalmente viene utilizzato il radar "Voronezh". Ora sette tipi di questo tipo di stazioni radar sono al momento operative: nelle regioni di San Pietroburgo, Kaliningrad, Irkutsk, Orenburg, Krasnodar, Krasnoyarsk e Altai. Una nuova stazione radar è in costruzione nella regione di Murmansk. Nel 2021 è previsto il completamento della costruzione di una stazione a Komi.