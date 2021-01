In Russia al via lo sviluppo di un caccia-intercettore di nuova generazione

"Il progetto del cluster di aerei di intercettazione a lungo raggio "MiG-41" si trova nella fase di sviluppo", ha aggiunto la società.

I lavori di sviluppo nella fase finale termineranno con la creazione di un prototipo.

In precedenza la società MiG aveva dichiarato che il MiG-41, sviluppato per sostituire l'intercettore ad alta quota MiG-31, sarà in grado di eseguire missioni nello spazio.

È stato notato che sarà "un aereo assolutamente nuovo" e non una modernizzazione profonda del suo predecessore. Il MiG-41 utilizzerà tecnologie completamente nuove per lavorare nell'Artico e in futuro sarà in grado di svolgere compiti in modo completamente automatico senza bisogno del pilota.

La rivista americana Military Watch lo scorso anno aveva predetto come potrebbero essere gli aerei da combattimento russi del futuro. In particolare aveva scritto sul MiG-41 che avrebbe combinato i vantaggi degli intercettori MiG-25 e MiG-31 e le tecnologie di nuova generazione. Pertanto, come osservato dalla rivista, il MiG-41 rappresenterà una minaccia per i satelliti nemici.