Tensioni Cina-Taiwan: portaerei USA con scorta al seguito entra nel Mar Cinese Meridionale

Un gruppo da battaglia di una portaerei USA è entrato nel Mar Cinese meridionale per operazioni di routine, ha annunciato domenica il Comando indo-pacifico degli Stati Uniti (INDOPACOM) in mezzo alle crescenti tensioni tra Cina e Taiwan.

"Il Theodore Roosevelt Carrier Strike Group (TRCSG) è entrato nel Mar Cinese Meridionale il 23 gennaio per condurre operazioni di routine. Il TRCSG è impegnato in una missione della 7° flotta degli Stati Uniti per garantire la libertà dei mari, costruire partnership che promuovono la sicurezza marittima e la condotta una vasta gamma di operazioni", si afferma in una dichiarazione di INDOPACOM.

Taiwan, che Pechino considera parte del suo territorio, ha recentemente accusato la Cina di invadere la zona di identificazione della difesa aerea dell'isola. Sabato, il Dipartimento di Stato americano ha dichiarato che Washington rafforzerà i legami con Taiwan e ha invitato la parte cinese a cessare le presunte pressioni militari, diplomatiche ed economiche su Taiwan.

L'inviato taiwanese negli Stati Uniti Hsiao Bi-khim era presente durante la cerimonia di insediamento del presidente degli Stati Uniti Joe Biden mercoledì, segnando la prima rappresentanza formale di Taiwan a Washington da quando gli Stati Uniti hanno interrotto i rapporti diplomatici con Taipei oltre 40 anni fa.

Gli Stati Uniti, insieme a molti altri Paesi, non riconoscono Taiwan come nazione sovrana e aderiscono ufficialmente alla politica di "una sola Cina". Tuttavia, Washington ha mantenuto relazioni informali con l'isola dopo aver interrotto i rapporti diplomatici con essa nel 1979. La Cina, che vede Taiwan come la sua provincia separatista, è infastidita dalla sua cooperazione con Washington, soprattutto nella difesa.