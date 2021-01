Trattato proibizione delle armi nucleari entra in vigore, ma nessuna potenza nucleare lo ha firmato

Il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari è entrato ufficialmente in vigore venerdì, rendendo illegale per qualsiasi paese il possesso di armamenti nucleari. Tuttavia, nessuno dei nove paesi noti per avere armi nucleari lo ha firmato.

L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato il trattato nel luglio 2017, con più di 120 nazioni che lo hanno approvato. Tuttavia, potrebbe entrare in vigore solo dopo che 50 nazioni hanno accettato di firmarlo: un traguardo raggiunto nell'ottobre 2020, che ha innescato il conto alla rovescia di 90 giorni per l'implementazione.

All'epoca, l'organizzazione non profit della Campagna internazionale per l'abolizione delle armi nucleari (ICAN) affermava che "con l'entrata in vigore del trattato, possiamo chiamare armi nucleari quello che sono: armi di distruzione di massa proibite, proprio come le armi chimiche e le armi biologiche".

Il trattato richiede che tutti i paesi che ne fanno parte non debbano "mai in nessuna circostanza... sviluppare, testare, produrre, fabbricare, altrimenti acquisire, possedere o immagazzinare armi nucleari o altri dispositivi esplosivi nucleari", oltre a vietarne la proliferazione.

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha elogiato il trattato, affermando in un video pubblicato venerdì sui social media che “l'eliminazione delle armi nucleari rimane la massima priorità di disarmo delle Nazioni Unite. Il Segretario generale invita tutti gli Stati a collaborare per realizzare questa ambizione di promuovere la sicurezza comune e la sicurezza collettiva".

"Le armi nucleari rappresentano pericoli crescenti e il mondo ha bisogno di un'azione urgente per garantire la loro eliminazione e prevenire le catastrofiche conseguenze umane e ambientali che qualsiasi uso causerebbe", ha detto.

Tuttavia, nessun paese dotato di armi nucleari ha firmato il trattato. Queste nazioni sono gli Stati Uniti, la Federazione russa, il Regno Unito, la Francia, la Repubblica popolare cinese, l'India, il Pakistan, Israele e la Repubblica popolare democratica di Corea.

Inoltre, non un solo membro dell'alleanza NATO, di cui fanno parte diversi stati nucleari, l'ha firmata.

In una strana svolta, l'unico paese ad essere stato effettivamente bersaglio di un attacco nucleare, il Giappone, si è anche opposto al trattato in quanto inattuabile, sebbene Tokyo abbia anche rinunciato all'uso di tali armi. Negli ultimi giorni della seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti sganciarono due bombe nucleari su due città giapponesi, una su Hiroshima e una seconda su Nagasaki, radendole al suolo e uccidendo più di 150.000 persone.

La nuova amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden non ha mostrato alcun segno di un cambiamento nel corso della politica statunitense verso il trattato. Tuttavia, venerdì la Casa Bianca ha confermato che gli Stati Uniti si sono uniti alla Russia nella ricerca di una proroga di cinque anni del Nuovo Trattato di riduzione delle armi strategiche (New START), un accordo bilaterale di limitazione delle armi che scadrà tra pochi giorni.

Sono emerse anche notizie secondo cui il team di transizione di Biden è stato segretamente impegnato in colloqui con il governo iraniano per settimane per trovare un percorso per tornare al Piano d'azione globale congiunto (PACG), un accordo del 2015 con il quale la comunità internazionale aveva ritirato le sanzioni contro l'Iran in cambio della rinuncia al suo programma di armi nucleari. Trump ha affermato che l'Iran aveva violato l'accordo e si è ritirato unilateralmente da esso, riportando le sanzioni contro l'Iran anche se nessun altro firmatario dell'accordo ha trovato prove a sostegno delle affermazioni di Trump. Teheran nega di cercare di dotarsi di un'arma nucleare.

Biden dovrebbe anche rivedere molti dei programmi di modernizzazione nucleare iniziati da Trump, inclusi nuovi missili balistici intercontinentali, un missile da crociera a testata nucleare, una nuova classe di sottomarini e aggiornamenti a diverse bombe nucleari e testate.