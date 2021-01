Cremlino accoglie con favore la volontà politica degli Stati Uniti di estendere il New START

"Certamente, la Russia è favorevole a preservare il New START e a estenderlo, poiché ciò darebbe un po' di tempo per negoziati e contatti rilevanti. In secondo luogo, possiamo certamente solo accogliere la volontà politica di estendere il documento, ma tutto dipende dai dettagli dell'offerta, su cui non sono pronto a fornire alcun commento, dal momento che dobbiamo ancora studiarla", ha detto Peskov ai giornalisti.

Mosca e Washington dovrebbero "prendere in considerazione le reciproche preoccupazioni" sul New START, ha aggiunto il portavoce del Cremlino.

"Avevano l'abitudine di proporre alcune condizioni per l'estensione, alcune di queste condizioni erano assolutamente inaccettabili per noi, quindi vediamo cosa offrono ora gli americani prima di fare qualsiasi commento", ha continuato Peskov.

Il portavoce del Cremlino ha detto di non sapere se Washington avesse presentato proposte relative al New START tramite l'Ambasciata russa.

Nelle prime ore di venerdì, la Casa Bianca ha confermato che il nuovo presidente degli Stati Uniti Joe Biden avrebbe chiesto una proroga di cinque anni del trattato sulla riduzione delle armi nucleari, in scadenza a febbraio.