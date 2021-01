Rivista americana ipotizza esito di duello aereo tra caccia F-35 e Su-57 russo

La rivista americana The National Interest ha confrontato le possibilità dei caccia Su-57 e F-35 di quinta generazione in un duello aereo.

Come notato dall'autore dell'articolo, il giornalista Mark Episkopos, un ipotetico scontro tra i due caccia multifunzionali avverrà nel contesto dell'uso diffuso di sistemi di difesa antimissile, installazioni radar avanzate e un numero significativo di velivoli di supporto. Un duello aereo che coinvolge due piloti ha poco a che fare con la realtà della guerra nel 21 ° secolo, ha evidenziato.

Secondo Episkopos, a parità di altre condizioni, il pilota dell'F-35 farà tutto quanto in suo potere per non ingaggiare un duello con l'Su-57, in quanto il caccia russo ha caratteristiche di volo migliori, mentre l'aereo americano è principalmente un incursore che si infiltra nello spazio aereo nemico per distruggere obiettivi o infrastrutture vitali.

"Con ogni probabilità un F-35 che capitasse in questa situazione ipotetica (duello aereo - ndr) userebbe il suo vantaggio in alcune funzioni stealth per cercare di eludere il Su-57 in avvicinamento", si sottolinea nell'articolo.

Secondo il giornalista, uno scontro aereo uno contro uno tra il Su-57 e l'F-35 è estremamente improbabile, non solo perché non corrisponde alle realtà della guerra moderna, ma anche perché un tale scenario implica "un catastrofica e, fortunatamente, inverosimile prospettiva di una grande guerra tra Nato e Russia".

Su-57

L'Su-57 è un caccia russo di quinta generazione progettato per distruggere tutti i tipi di bersagli aerei, terrestri e di superficie. Ha preso il volo per la prima volta nel 2010. La combinazione di elevata manovrabilità con la capacità di eseguire voli supersonici, nonché un moderno complesso di avionica e bassa visibilità garantiscono la superiorità del Su-57 rispetto ai modelli concorrenti.