Leonardo, l'AW139 sarà il nuovo elicottero del presidente della Colombia

La Repubblica di Colombia adotterà l'elicottero AW139 di Leonardo, azienda italiana leader nei settori della Difesa e dell'Aerospazio, come velivolo presidenziale ufficiale.

Stando a quanto riportato, l'elicottero sarà consegnato entro la primavera di quest'anno ed entrerà ufficialmente a far parte della Forza Aerea della Colombia.

"La Forza Aerea colombiana diventerà il primo cliente militare nel paese, mentre cresce la flotta di AW139 in Colombia, dove questo modello ha già ottenuto successo per operazioni di trasporto civile a supporto dell'industria Oil&Gas, con cinque elicotteri entrati in servizio presso l'importante operatore Helistar S.A.S", si legge nel comunicato dell'azienda.

Lo speciale velivolo sarà dotato di una speciale configurazioen ad otto posti, presentando una delle cabine più spaziose nella sua categoria, garantendo al contempo i più elevati standard di sicurezza, grazie anche all'inclusione di una suite di autoprotezione.

L'azienda ha confermato che "la scelta dell'AW139 VVIP in Colombia conferma il ruolo di leadership di Leonardo nel mercato mondiale degli elicotteri VIP bimotore, del quale detiene una quota del 40%, e accresce anche il successo del modello in tutta l'America Latina per un'ampia gamma di applicazioni tra cui trasporto VIP e offshore, sicurezza e servizi di pubblica utilità".

Inoltre, la variante militare dell'AW139M è proposta da Leonardo come risposta ai requisiti multiruolo dell'Aeronautica, dell'Esercito, della Polizia e della Marina della Colombia, ai quali sono stati forniti oltre 400 elicotteri.