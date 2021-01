Contraerea siriana respinge diversi missili israeliani - Video

Israele ha attaccato la Siria meridionale dalle alture del Golan occupate. Tuttavia l'esercito siriano ha reso noto che la difesa antiaerea è riuscita ad abbattere la maggior parte dei missili.

Le immagini che mostrano il lancio dei missili antiaerei sono state pubblicate dall'agenzia di stampa statale SANA.

Questo non è il primo attacco al territorio siriano portato da Israele, il cui esercito il 30 dicembre ha lanciato missili contro obiettivi nelle vicinanze di Damasco, in cui un militare siriano è morto e tre sono rimasti feriti. Le autorità ebraiche affermano di voler contrastare la presenza militare dell'Iran in Siria.

Mosca ha ripetutamente esortato Israele a fermare gli attacchi e a rispettare la sovranità della Siria. Damasco ha a sua volta esortato le Nazioni Unite ad agire e porre fine all'aperta aggressione militare del Paese ebraico, ma la sua Air Force continua ad attaccare obiettivi siriani, comprese le posizioni delle truppe regolari in varie province.

Secondo quanto riportato dall'esercito nel suo rapporto statistico annuale, nel corso del 2020 Israele ha effettuato 50 attacchi contro obiettivi in ​​Siria.