USA schierano droni d'attacco in Romania

Secondo il Comando dell'aeronautica americana in Europa e Africa, il veicolo aereo senza pilota d'attacco e da ricognizione MQ-9 Reaper dell'Aeronautica americana e circa 90 militari sono stati schierati in una base aerea nella città rumena di Campia Turziy.

"L'aeronautica americana ha schierato velivoli MQ-9 Reaper e circa 90 membri del personale dell'aeronautica militare alla 71a base aerea di Campia Turzii, Romania, per condurre la raccolta di informazioni, la sorveglianza e la ricognizione a sostegno delle operazioni della NATO", si legge nel comunicato pubblicato sul sito Web del comando.

I veicoli aerei senza equipaggio e il personale militare sono stati dispiegati per un "lungo" periodo, ma non è specificato per quanto tempo.

Secondo il generale Jeffrey Harrigian, comandante dell'aeronautica americana per Europa e Africa, il dispiegamento di droni in questa posizione strategica "rassicura alleati e partner" ma anche "rende chiaro agli avversari" che "una risposta a qualsiasi minaccia emergente" può essere garantita.

I militari hanno indicato che lo spiegamento di droni e personale militare è stato concordato con le autorità rumene, indica "l'impegno" degli Stati Uniti per la sicurezza e la stabilità in Europa, ed è finalizzato a rafforzare le relazioni tra gli alleati della NATO "e altri partner europei".

L'MQ-9 Reaper è prodotto dalla società americana General Atomics. Questo drone è dotato di un motore turboelica, la sua velocità è di oltre 400 chilometri all'ora. La quota massima è 13mila metri con una autonomia massima di volo di 24 ore.