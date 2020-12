Turchia e USA istituiscono un gruppo di lavoro sull'S-400 - Ministro degli Esteri turco

La Turchia e gli Stati Uniti hanno creato un gruppo di lavoro congiunto in relazione all'acquisto da parte di Ankara dei sistemi di difesa aerea russi S-400, e i paesi sono già impegnati in negoziati tecnici, ha detto mercoledì il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu.

"Abbiamo creato un gruppo di lavoro congiunto con gli Stati Uniti sull'S-400, abbiamo già avviato trattative tecniche", ha detto Cavusoglu in una conferenza stampa.

Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni all'inizio di questo mese alla Presidenza turca delle industrie della difesa e al suo capo, Ismail Demir, nonché ad altri tre individui legati alla presidenza dell'industria della difesa.

L'acquisto degli S-400

Nel 2017, Ankara ha firmato un accordo con Mosca preferendo i sistemi di difesa della Russia al sistema Patriot degli Stati Uniti dopo che Stati Uniti e Turchia non sono riusciti a raggiungere un consenso sui trasferimenti di tecnologia. Nel 2019, la Turchia ha ricevuto diversi battaglioni S-400 per un valore di $ 2,5 miliardi.

Gli Stati Uniti hanno espresso preoccupazione per l'interoperabilità dell'S-400 con i sistemi di difesa della NATO e per una potenziale minaccia alla sicurezza. La Turchia ha affermato che non ci sarebbe alcun problema di integrazione con i sistemi NATO e nessuna minaccia per la sicurezza dell'alleanza.