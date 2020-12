Ministero Difesa russo avverte la Nato: avvicinamento verso confini aumenta rischio d'incidenti

Il viceministro della Difesa russo Alexander Fomin ha avvertito che mostrare la forza militare da parte dei Paesi occidentali vicino ai confini della Russia potrebbe avere conseguenze di vasta portata.

In un'intervista al quotidiano russo Rossiyskaya Gazeta, ha ricordato che "nel 2020 l'attività delle forze aeree e navali della Nato è aumentata in modo significativo e stanno emergendo sempre più situazioni che possono portare a gravi incidenti".

Descrivendo le azioni della NATO come "apertamente provocatorie", Fomin ha sottolineato che "gli incidenti sono stati evitati solo grazie all'alto livello di formazione professionale di piloti e marinai russi".

Il viceministro della Difesa ha inoltre accusato gli Stati Uniti e l'Alleanza Atlantica di usare una "retorica aggressiva" nei confronti della Russia, aggiungendo che hanno ignorato i piani di Mosca per il ritiro reciproco dalle zone di esercitazione lungo la linea di contatto Russia-Nato.

Inoltre Fomin ha sottolineato il fatto che la Nato ha tenuto un'esercitazione navale alla vigilia delle celebrazioni del Giorno della Vittoria della Seconda Guerra Mondiale in Russia il 9 maggio, e che diversi caccia statunitensi sono stati intercettati "nelle immediate vicinanze del confine russo" tra agosto e settembre.

Ha anche individuato due recenti incidenti, in cui cacciatorpedinieri britannici e americani, tra cui la USS John McCain, sono entrati nelle acque russe.

"Siamo sempre partiti dal presupposto che i problemi più difficili dovrebbero essere risolti al tavolo dei negoziati. La Russia è pronta al dialogo professionale e costruttivo a condizione del rispetto dei principi del rispetto reciproco e degli interessi reciproci", ha sottolineato il viceministro della Difesa.

Numero uno del Pentagono chiede aumento spese militari ad alleati Nato per contenere la Russia

L'intervista arriva pochi mesi dopo che il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Mark Esper ha chiesto di aumentare le spese della Nato per contenere i "principali concorrenti strategici" di Washington, inclusa la Russia.

"Dobbiamo fare deterrenza contro la Russia. Dobbiamo rafforzare la Nato e, ancora una volta, migliorare i nostri partner mentre guardiamo avanti", aveva affermato Esper.

A sua volta Mosca ha ripetutamente espresso la sua preoccupazione per la maggiore presenza militare della Nato in Europa, inclusa la continua espansione dell'alleanza verso est.

Il Cremlino ha sottolineato che la Russia non rappresenta una minaccia per le altre nazioni, ma che non ignorerà le azioni che mettono in pericolo i suoi interessi nazionali.

Secondo Mosca, l'Alleanza Atlantica continua a sostenere che la Russia rappresenta una minaccia in modo da avere il pretesto per aumentare la sua forza militare lungo i confini.