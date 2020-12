Sottomarino israeliano attraversa stretto di Suez come dimostrazione di forza all'Iran

Un sottomarino della Marina israeliana ha attraversato in superficie il Canale di Suez la scorsa settimana in quella che viene vista come una dimostrazione di forza diretta all'Iran, secondo quanto riportato lunedì sera da Kan News, un'emittente pubblica.

Secondo quanto riferito, funzionari dell'intelligence araba avrebbero confermato a Kan News che il sottomarino della Marina dell'IDF era emerso e si trovava di fronte al Golfo Persico, che si trova dall'altra parte dell'Arabia Saudita, con un atto deliberato, approvato dall'Egitto e presumibilmente destinato a "inviare un messaggio'' al leader supremo dell'Iran Ali Khamenei.

הצוללת הישראלית בדרך לאיראן - חשיפת כאן חדשות | גורמי מודיעין ערביים: צוללת של חיל הים חצתה את תעלת סואץ באופן גלוי ובאישור מצרי, לכיוון המפרץ הפרסי. הגורמים העריכו שישראל ניסתה להעביר מסר לטהראן. מצה"ל נמסר שהם לא מתייחסים לפרסומים מסוג זה @kaisos1987 #חדשותהערב pic.twitter.com/T67OG9QrMw — כאן חדשות (@kann_news) December 21, 2020

Non c'è stato alcun commento ufficiale da parte delle forze di difesa israeliane, con l'IDF che ha affermato di non rispondere a "rapporti di questo tipo".

In precedenza, il 21 dicembre il capo di stato maggiore dell'IDF Aviv Kohavi aveva avvertito Teheran di non attaccare Israele, giurando che in caso contrario lo stato ebraico avrebbe reagito con forza contro qualsiasi mossa aggressiva.

“Di recente, abbiamo sentito crescenti minacce dall'Iran contro lo Stato di Israele. Se l'Iran e i suoi partner, membri dell'asse radicale (Iran, Siria, Hezbollah e gruppi terroristici palestinesi), eseguiranno azioni contro Israele, scopriranno che la loro partnership sarà molto costosa", ha riportato il Times of Israel citando Kohavi durante una cerimonia militare. Ha aggiunto:

“L'IDF attaccherà con forza chiunque prenda parte, da vicino o da lontano, ad attività contro lo Stato di Israele o obiettivi israeliani. Lo dico chiaramente e sto descrivendo la situazione così com'è: la risposta e tutti i piani sono stati preparati e messi in pratica ".

Un "messaggio all'Iran"

La mossa della marina israeliana arriva come una manovra simile è stata intrapresa lunedì da un sottomarino statunitense. La Marina degli Stati Uniti ha confermato che il sottomarino missilistico USS Georgia è entrato nel Golfo Persico attraverso lo Stretto di Hormuz il 21 dicembre, accompagnato da due navi da guerra americane, gli incrociatori missilistici guidati USS Port Royal (CG 73) e USS Philippine Sea (CG 58), in mezzo alle crescenti tensioni con l'Iran.

Un funzionario della Marina degli Stati Uniti ha confermato a Fox News che gli ultimi movimenti nel Golfo Persico erano stati "pianificati da tempo" in vista dell'anniversario dell'uccisione del generale iraniano Qasem Soleimani, capo del Corpo della Forza Quds delle Guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC), in Iraq il 3 gennaio 2020 da un drone americano.

Secondo il funzionario americano, le manovre non sono state condotte in risposta all'attacco missilistico contro il complesso dell'ambasciata americana a Baghdad di domenica.

Secondo una dichiarazione della Marina americana, accompagnata da foto dello USS Georgia in superficie, il sottomarino può trasportare 154 missili da crociera Tomahawk e 66 soldati delle forze speciali.

La marina ha avvertito che la mossa militare cerca di dimostrare "l'impegno degli Stati Uniti nei confronti dei partner regionali e della sicurezza marittima con una gamma completa di capacità per rimanere pronti a difendersi da qualsiasi minaccia in qualsiasi momento".

I funzionari militari statunitensi temono un possibile attacco da parte dell'Iran per vendicare l'assassinio di Soleimani in un attacco con droni statunitensi vicino all'aeroporto di Baghdad in Iraq all'inizio di gennaio.

La morte di Soleimani e le tensioni USA-Iran

Il comandante in capo delle Guardie rivoluzionarie iraniane, Hossein Salami, ha dichiarato a settembre sul sito web della guardia che Teheran vendicherà l'uccisione da parte degli Stati Uniti del suo comandante in capo, il generale Qasem Soleimani, prendendo di mira le persone coinvolte, in una "onorevole" rappresaglia.

La dimostrazione di forza nel Golfo Persico arriva in mezzo alle crescenti tensioni con l'Iran dopo che il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha incolpato le milizie sostenute dall'Iran per un attacco missilistico contro il complesso dell'ambasciata americana a Baghdad il 20 dicembre.

L'attacco ha provocato la morte di almeno un civile locale, mentre nessun membro dell'ambasciata è rimasto ucciso o ferito, secondo NPR, che ha citato fonti diplomatiche statunitensi.

Nella sua dichiarazione, l'ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad ha definito l'attacco una "violazione del diritto internazionale" e un assalto alla "sovranità del governo iracheno", invitando i leader politici e governativi iracheni a "ritenere responsabili i responsabili".

L'Iran ha respinto con veemenza le accuse mosse dagli Stati Uniti.