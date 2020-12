Nuovo elicottero da combattimento testato con successo in Russia

"Il prototipo Mi-8AMTSh-VN nei recenti test ha sparato missili guidati del tipo Ataka-VM contro bersagli che imitavano veicoli corazzati nemici. Il tiro è stato riconosciuto come riuscito", ha detto la fonte.

L'elicottero utilizza anche razzi e cannoni non guidati in contenitori sospesi.

Secondo la fonte, grazie al miglioramento delle armi guidate e alla maggiore capacità di sopravvivenza, "il nuovo elicottero è diventato un vero veicolo multifunzionale per eseguire missioni di attacco, assalto e trasporto aereo".

"In effetti, ha confermato le sue caratteristiche di veicolo d'assalto volante", ha aggiunto la fonte dell'agenzia.

Come riportato dal Ministero della Difesa, i primi dieci Mi-8AMTSh-VN saranno dati in dotazione alle brigate dell'aviazione dell'esercito che lavoreranno nell'interesse delle Forze Aviotrasportate.

Nel 2013, Vladimir Shamanov, comandante delle forze aviotrasportate, parlò dei primi piani per ordinare un nuovo elicottero da trasporto e assalto. Secondo questi, il nuovo velivolo avrebbe dovuto combinare le qualità di un mezzo corazzato leggero con quelle di un elicottero medio da trasporto ed essere multiuso. Avrebbe dovuto quindi essere in grado di trasportare efficacemente truppe ed essere dotato di armi sufficienti per fornire supporto di fuoco, anche con missili guidati di precisione.

I test di volo del Mi-8AMTSh-VN sono iniziati nel luglio di quest'anno. Il velivolo è stato sviluppato presso il Mil Design Bureau sulla base degli elicotteri della serie Mi-8/17, tenendo conto dell'esperienza nei conflitti locali, in particolare, tenendo conto dell'esperienza di utilizzo di elicotteri da attacco e da trasporto in Siria.

L'elicottero possiede un motore VK-2500-03, che può funzionare con sicurezza ad altitudini elevate e in climi caldi, e un rotore principale migliorato. Il Mi-8AMTSh-VN è dotato di nuove apparecchiature di avvistamento e navigazione, che gli consentono di essere utilizzato in condizioni meteorologiche difficili e di notte.

La cabina di pilotaggio del nuovo elicottero è protetta da un'armatura in titanio e il vano di trasporto è ricoperto da un'armatura leggera in aramide. Sono stati prenotati anche i componenti più importanti dell'elicottero. Il veicolo ha un sistema di difesa a bordo in grado di sopprimere i missili con testate di ricerca a infrarossi e radar.

Tutto questo aumenta la sopravvivenza dell'elicottero e migliora notevolmente la protezione dell'equipaggio e della forza di atterraggio.

L'armamento dell'elicottero è costituito da mitragliatrici, cannoni in contenitori sospesi, missili non guidati, bombe e un sistema d'arma missilistico guidato con un sistema di sorveglianza e avvistamento, che consente di combattere bersagli terrestri e aerei. Due porte sui lati e boccaporti aggiuntivi offrono la possibilità di atterraggi ultrarapidi.