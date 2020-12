La Russia ha eseguito un nuovo test del missile ipersonico Zircon - Video

"La fregata ‘Ammiraglio della flotta dell'Unione Sovietica Gorshkov’, unità principale del Progetto 22350, ha lanciato un missile da crociera ipersonico Zircon dal Mar Bianco contro un bersaglio costiero situato presso il campo di addestramento di Chizha nella regione di Arkhangelsk", ha detto il ministero.

Il ministero della Difesa ha chiarito che "secondo i dati di controllo oggettivo, il missile da crociera ipersonico Zircon ha colpito con successo il bersaglio costiero situato a una distanza di oltre 350 chilometri, la velocità di volo del missile ha superato i Mach otto".

Agli inizi di ottobre la stessa Admiral Gorshkov aveva eseguito un test simile, anch’esso conclusosi con successo, lanciando un missile Zircon sempre dal Mar Baltico ma per colpire un obiettivo posizionato nel Mare di Barents, a 450 km di distanza.

Il missile ipersonico Zircon

Lo Zircon, o 3M22, è un missile da crociera ipersonico anti-nave russo sviluppato dalla NPO Mashinostroyenia di Reutov (Regione di Mosca). La caratteristica principale di questo missile, e che lo differenzia dalle dotazioni precedenti della marina russa, consiste nella sua altissima velocità di crociera, può infatti raggiungere e superare gli 8 Mach, cioè 8 volte la velocità del suono in aria ad una temperatura di 20 °C (1.235 km/h). Può quindi raggiungere i 10mila km/h.

La portata di questo missile può superare i mille chilometri ed è in grado di distruggere bersagli sia in mare che a terra. Ne è previsto in futuro l’utilizzo anche da sottomarino. Il missile vola in fase di crociera a un’altitudine di 30-40 km, dove la resistenza dell'aria è bassa; una tale altitudine di volo può aumentare notevolmente la portata e la velocità del razzo.