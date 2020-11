Combinazione esplosiva: caccia americani armati con missili sovietici - Foto

Washington ha consegnato all'Iran un caccia americano a due posti di quarta generazione, il Grumman F-14 Tomcat, quando le relazioni tra i due paesi erano strette. Il velivolo è stato prodotto dal 1974 al 1992 ed è stato successivamente sostituito dall'F / A-18 Hornet nella Marina degli Stati Uniti.

Американские истребители F-14 Tomcat ВВС Ирана, вооруженные советскими ракетами Р-27. Фото: https://t.co/CzFFKuqIdX pic.twitter.com/pYOryBwM2r — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) November 25, 2020

Nel momento in cui le relazioni tra Teheran e Washington si sono raffreddate, l'aviazione iraniana aveva operativi nella propria flotta 43 caccia di questo modello. Dal momento che gli Usa hanno interrotto la cooperazione militare con l'Iran, sono state annullate tutte le forniture verso Teheran, per questo l'Iran ha avviato la propria produzione di pezzi di ricambio per questi aerei.

Da parte sua, l'R-27 è un missile sovietico di classe aria-aria a medio raggio. Sebbene il suo sviluppo sia iniziato quando esisteva ancora l'Unione Sovietica, è stata la Russia ad avviare la produzione. I missili moderni possono distruggere aerei, droni e missili da crociera. Oltre alle forze aerospaziali russe, l'R-27 è in servizio in otto Paesi. Da parte sua, l'Ucraina sta producendo la propria versione del razzo.

Queste sono immagini strane, perché nonostante il fatto che durante la Guerra Fredda gli Stati Uniti siano riusciti ad acquisire alcuni caccia sovietici per condurre esercitazioni, normalmente non erano armati con armamenti dell'Armata Rossa.