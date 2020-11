Gli USA hanno chiuso almeno 10 basi in Afghanistan dalla firma dell'accordo con i talebani

Almeno dieci basi americane in Afghanistan sono state chiuse da quando gli Stati Uniti si sono impegnati a diminuire la presenza militare in base all'accordo con i talebani a febbraio, ha riferito venerdì citando fonti il quotidiano 'Washington Post'.

Secondo il quotidiano il numero esatto delle restanti basi statunitensi in Afghanistan non è noto, poiché i dati non sono stati resi pubblici. Il giornale ha aggiunto che circa dieci anni fa c'erano centinaia di soldati statunitensi in Afghanistan, ma da allora il loro numero è sceso a dozzine.

Secondo quanto riferito, gli Stati Uniti hanno chiuso le proprie basi nelle province di Uruzgan, Helmand, Lagman, Paktia, Kunduz, Nangarhar, Balkh, Kabul, Faryab e Zabul. La chiusura di cinque di loro è stata richiesta come parte dell'accordo con i talebani entro 135 giorni dalla sua firma.

Alcune delle basi sono state consegnate alle forze di sicurezza afghane, altre potrebbero essere temporaneamente sigillate e riaperte nel caso in cui le forze statunitensi dovessero tornare nel Paese.

Secondo le fonti del 'Washington Post' i piani per ridurre il numero delle truppe statunitensi da 5000 a 2500 entro il 15 gennaio rimangono incerti.

Il graduale ritiro del contingente americano dall'Afghanistan è stata una delle condizioni dell'accordo USA-talebani, firmato a febbraio. La scorsa settimana il segretario alla Difesa ad interim degli Stati Uniti Christopher Miller ha affermato che gli Stati Uniti avrebbero ridotto il numero delle proprie truppe in Afghanistan da 4500 a 2500 entro il 15 gennaio, in linea con l'iniziativa del presidente Donald Trump, aggiungendo che il ritiro completo del personale militare è previsto entro maggio 2021.