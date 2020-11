Mosca considera crescente militarizzazione della Norvegia nei propri piani di difesa

"Le affermazioni della leadership norvegese di voler mantenere buoni rapporti con Mosca vanno contro l'attuale strategia distruttiva per contenere la Russia. Naturalmente, saremo costretti a considerare queste azioni quando pianificheremo la nostra strategia di sicurezza nazionale", ha detto la Zakharova in una conferenza stampa.

La strategia di difesa, di acquisti e del potenziamento delle infrastrutture della Norvegia hanno tutti motivi anti-russi, ha detto la Zakharova, aggiungendo che la Russia viene spesso scelta come nemico simulato nelle esercitazioni della Norvegia con altri Paesi.

La Norvegia sta diventando la porta d'ingresso della NATO nell'Artico, ha detto la Zakharova, citando il piano per posizionare i sottomarini dell'alleanza nel porto civile di Tromso.

Il ministro della Difesa norvegese Frank Bakke-Jensen ha presentato ad ottobre una versione rivista del piano di difesa a lungo termine secondo cui il governo spenderà 890 milioni di dollari in più per le forze armate fino al 2021 e quasi 1,8 miliardi di dollari in più fino al 2028.