Mig rumeno sorvola pista ad altitudine estremamente bassa - Video

Pilotare un caccia ad un'altitudine estremamente bassa dal suolo è un compito piuttosto pericoloso. Tuttavia, di tanto in tanto i piloti in molti Paesi conducono queste manovre di formazione per testare le loro abilità. Un utente ha pubblicato una serie di video su YouTube che mostrano quanto sia difficile implementare questa missione.

In uno di questi filmati, un caccia MiG-21 Lancer dell'aviazione rumena può essere visto volare su una pista ad un'altitudine di pochi metri per un paio di secondi prima di riprendere quota.

Un altro video mostra ciò che il pilota di questo aereo ha visto dalla sua cabina di pilotaggio durante l'esecuzione di questa manovra, così come l'avvicinamento alla pista. In questo video si può vedere quanto sia stato difficile mantenere il velivolo in equilibrio durante la manovra. Qualsiasi errore da parte del pilota sarebbe potuto diventare una sciagura in quanto il caccia non aveva il carrello di atterraggio inserito.

Secondo l'utente, questo volo è stato effettuato nell'ambito delle esercitazioni congiunte Thracian Star 2020 effettuate a settembre dai Paesi della NATO in Bulgaria.

Il MiG-21 è un caccia supersonico leggero sviluppato in Unione Sovietica a metà degli anni '50 ed entrato in servizio nel 1959. Questo aereo sovietico è ancora in servizio in 19 Paesi, compresa la Romania.