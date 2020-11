Turchia ancora disponibile a discutere compatibilità dei suoi S-400 con gli F-35 - ministro Difesa

La Turchia resta pronta a discutere la questione della compatibilità tecnica dei suoi sistemi di difesa aerea S-400 con gli avanzati caccia americani di quinta generazione F-35, ha detto il ministro della Difesa turco Hulusi Akar.

“Siamo pronti a discutere con gli Stati Uniti qualsiasi dubbio sulla compatibilità tecnica dell'S-400 con l'F-35. A questo proposito, la nostra proposta per un gruppo di lavoro congiunto è ancora rilevante ", ha detto Akar, citando le sue osservazioni dalla CNN Turk.

Secondo il ministro della Difesa, la Turchia desiderava garantire il funzionamento sicuro degli F-35 poiché "non è solo un cliente per il programma F-35", ma una nazione partner, il che rende "la sicurezza dell'F-35 importante per la Turchia come lo è per gli Stati Uniti ".

A video showed a narrow column of smoke from a missile fired where Turkey’s military was expected to test its Russian-made S-400 defense systems, drawing a strong warning from the U.S. https://t.co/UHSikLXzD0 pic.twitter.com/AV8a6aQQgl — Reuters (@Reuters) October 17, 2020

L'esclusione dal programma F-35

Washington ha escluso la Turchia dal programma F-35 a metà del 2019 in connessione con il suo acquisto di S-400 e ha ripetutamente minacciato d'imporre sanzioni al suo alleato a meno che Ankara non rinunciasse alle sue difese aeree di fabbricazione russa in Russia.

Le autorità turche hanno respinto le tattiche di pressione di Washington. Alla fine di ottobre, il presidente Recep Tayyip Erdogan ha accusato le autorità statunitensi di non rendersi conto di "con chi ha a che fare" e ha esortato l'America a farla finita e a imporre ad Ankara tutte le sanzioni relative all'S-400.

Quali sono i problemi che potrebbe provocare l'S-400 alla NATO?

Gli Stati Uniti e i loro alleati della NATO si sono ripetutamente lamentati dei presunti problemi tecnici posti dall'S-400 agli aerei da guerra dell'alleanza. Alla fine di ottobre, Washington ha avvertito che ci sarebbero state "gravi conseguenze" per le "relazioni di sicurezza" tra Stati Uniti e Turchia se Ankara avesse continuato a procedere con le sue attività di test sugli S-400.

I funzionari statunitensi si sono generalmente astenuti dallo specificare in che maniera esattamente l'S-400 rappresenterebbe un pericolo per l'F-35, sebbene gli osservatori abbiano suggerito che la controversia potrebbe essere correlata alla presunta capacità del sistema di difesa aerea russo di scoprire i potenziali difetti di progettazione del costoso caccia. Uno dei presunti vantaggi del sistema è la mancanza di un "kill switch" che consentirebbe a Washington o ai suoi alleati di disattivare le difese aeree turche in un istante in caso di conflitto.

L'anno scorso, un alto funzionario del Dipartimento di Stato ha avvertito che le consegne di S-400 alla Turchia sarebbero state "devastanti, non solo per il programma F-35... Potrebbe potenzialmente interrompere l'interoperabilità turca con la NATO", perché l'S-400 è specificamente "progettato per buttare giù un aereo come l'F-35".

La decisione della Turchia di procedere con l'acquisto di S-400 ha spinto Washington a cancellare la consegna di circa 100 F-35 al Paese. Oltre a essere un importante cliente dell'aereo, la Turchia ha contribuito alla sua progettazione e produzione, spendendo centinaia di milioni di dollari in ricerca e sviluppo e fornendo diversi componenti chiave per l'aereo.

La Russia e la Turchia hanno formalmente firmato un contratto da 2,5 miliardi di dollari alla fine del 2017 per la fornitura di questi sistemi d'arma, proprio durante lo stallo tra Washington e Ankara sulla vendita dell'ultima generazione di sistemi missilistici USA, i Patriot. Mosca ha accettato l'affare concedendo un prestito. Da allora la parte turca ha ricevuto 36 unità di lancio S-400 e oltre 192 missili e ha recentemente espresso interesse ad acquistarne altri.