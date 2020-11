Putin: Russia rifiuta corsa alle armi, ma aggiornerà arsenale nucleare per affrontare minacce

Il presidente russo ha espressamente condannato la rinuncia della NATO a ridurre la sua attività militare durante la pandemia di coronavirus nonostante le richieste in tal senso arrivate in precedenza da Mosca.

Il capo di Stato russo Vladimir Putin ha annunciato che Mosca continuerà a modernizzare il suo arsenale nucleare alla luce dell'attuale situazione globale e delle minacce esistenti.

"Tenendo conto degli attuali rischi militari e politici moderni, potenzieremo ulteriormente le nostre forze nucleari strategiche e rafforzeremo gradualmente tutte le sue componenti. [...] La Russia continuerà a sostenere il suo potenziale militare nucleare fino al livello sufficiente richiesto", ha affermato Putin.

Putin ha affermato che, nonostante la natura mutevole delle minacce, la triade nucleare rimane il principale garante della sicurezza del Paese. Ha definito la crescente presenza militare della Nato in prossimità dei confini russi come una delle principali sfide che Mosca deve affrontare in questo momento. Il presidente ha condannato la rinuncia della NATO a ridurre la sua attività militare durante la pandemia di coronavirus nonostante le richieste in tal senso arrivate in precedenza da Mosca.

"Armamenti russi senza concorrenza"

Il presidente ha poi rilevato i progressi compiuti dal Paese nello sviluppo di armi strategiche negli ultimi anni. Ha notato che molti di questi armamenti non hanno equivalenti nel mondo e probabilmente rimarranno unici per gli anni a venire.

"Come ho detto è per la prima volta nella storia che il nostro Paese non insegue qualcuno, ma ha modelli pionieristici che sono anni e persino decenni avanti rispetto alla concorrenza straniera. Alcuni semplicemente non hanno concorrenza e, probabilmente non ne avranno qualsiasi per molto tempo a venire", ha dichiarato.

Putin ha sottolineato che la Russia non ha intenzione di impegnarsi in una corsa agli armamenti "estenuante", aggiungendo che non è semplicemente necessario. Ha inoltre toccato la questione del New START, che scadrà nel febbraio 2020, osservando che resta poco chiaro il futuro del cruciale trattato sulle armi nucleari con gli Stati Uniti.

"Questo documento garantisce il necessario livello di trasparenza degli arsenali, delle armi nucleari strategiche e limita la corsa incontrollata", ha affermato il presidente.

Dopo che i colloqui lunghi e difficili sulla proroga del New START si sono conclusi sostanzialmente con un nulla di fatto, Mosca e Washington hanno avviato negoziati per ottenere una proroga temporanea di un anno dell'accordo sul controllo degli armamenti. Tuttavia anche questi negoziati finora non hanno portato alcun risultato.