Pubblicato video con immagini inedite su torneo internazionale di forze speciali

Le squadre hanno svolto vari compiti in condizioni il più vicino possibile a una situazione di combattimento reale.

Il video mostra come due soldati delle forze speciali combattono i terroristi in un villaggio improvvisato. Uno di loro presta il primo soccorso a un civile ferito, mentre un altro affronta i terroristi in una sparatoria e chiede rinforzi, segnalando tramite comunicazione radio che hanno subito un attacco.

Quindi si può vedere come tre veicoli militari con soldati ben equipaggiati arrivano sul luogo della battaglia. I nuovi arrivati ​​per il momento rispondono ai terroristi con il fuoco pesante e aiutano i loro commilitoni ad evacuare i feriti dalla zona.

Sull'uniforme dei militari si può leggere la scritta FSB (acronimo russo per Servizio di Sicurezza Federale della Russia) e KGB (acronimo russo per l'Agenzia per la sicurezza dello Stato della Repubblica di Bielorussia), indicando inequivocabilmente la partecipazione delle forze di sicurezza russe e bielorusse.