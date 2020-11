Putin dichiara la superiorità della flotta russa rompighiaccio - Foto

"È risaputo che abbiamo una flotta di rompighiaccio unica, che deteniamo una posizione di leadership nello sviluppo e nello studio dei territori artici, e questo primato deve essere costantemente confermato, ogni giorno. Per rafforzare le nostre posizioni, per rafforzare e rinnovare la flotta, per introdurre nuove tecnologie avanzate per la costruzione di rompighiaccio e altre navi di questa classe", ha detto il capo di Stato durante la cerimonia dell'alzabandiera sulla nuova rompighiaccio "Viktor Chernomyrdin".

Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che ora nella Federazione Russa sono in fase di sviluppo diversi modelli di rompighiaccio diesel e nucleari, che non hanno analoghi.

"Sono già in corso lavori su diversi modelli di rompighiaccio diesel e nucleari, che non hanno analoghi al mondo. Sono il futuro e sono sicuro che i nostri talentuosi costruttori navali sono pronti a innovare, trovare e implementare soluzioni tecniche audaci", ha detto Putin alla cerimonia di alzabandiera della nuova rompighiaccio "Viktor Chernomyrdin".

Vladimir Putin durante la cerimonia dell'alzabandiera sulla nuova rompighiaccio "Viktor Chernomyrdin" © Sputnik . Alexey Nikolsky

Nave rompighiaccio "Viktor Chernomyrdin"

Viktor Chernomyrdin è uno dei più potenti rompighiaccio diesel-elettrico al mondo. La nave con un dislocamento di 22.300 tonnellate è in grado di raggiungere una velocità di circa 17 nodi in acqua e di perforare ghiaccio fino a tre metri di spessore in un campo continuo con un manto nevoso di 20 centimetri alla velocità di due nodi in avanti e retromarcia. L'equipaggio è costituito da 38 persone ed ha un'autonomia di 61 giorni. La nave rompighiaccio è progettato per l'assistenza e il traino di navi. Può trasportare e rifornire spedizioni scientifiche nell'Artico e nell'Antartico e fungere da nave antincendio.

La nave è stata costruita presso il cantiere navale baltico. Il certificato di accettazione della rompighiaccio è stato firmato alla fine di settembre. I test sul ghiaccio saranno effettuati dopo la consegna della nave, in quanto richiedono determinate caratteristiche dello strato di ghiaccio, che si verificano tra aprile e maggio, ha riferito la United Shipbuilding Corporation, la holding che controlla il cantiere navale baltico.