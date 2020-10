Mosca: chi ignora proposte di Putin sull'INF mostra approccio irresponsabile alla sicurezza europea

Le proposte del presidente russo Vladimir Putin sul Trattato sulle forze nucleari a raggio intermedio (INF) sono motivate dal desiderio di prevenire nuove crisi missilistiche in Europa, e coloro che cercano d'ignorare i suoi appelli mostrano un approccio irresponsabile alla sicurezza europea, il vice ministro degli esteri russo Sergey Ryabkov ha detto mercoledì.

"Le proposte sono abbastanza serie, quindi è necessario uno studio approfondito. La profondità di queste proposte richiede una comprensione fondamentale, questo è un riflesso della politica della leadership della Federazione Russa di cercare un modo per stabilizzare la situazione militare e politica in Europa, in termini di prevenzione dell'emergere di nuove crisi missilistiche", ha spiegato Ryabkov.

Coloro che cercano di "ignorare" e persino di "spazzare via" le iniziative di Putin relative all'INF mostrano "un approccio abbastanza irresponsabile per garantire la sicurezza europea", ha proseguito il vice ministro degli esteri.

"E anche per la loro stessa sicurezza, considerando che i primi segnali negativi e piuttosto sconsiderati che abbiamo ricevuto provenivano proprio dall'Europa", ha aggiunto Ryabkov.

All'inizio di questa settimana, Putin ha riaffermato l'impegno della Russia per la moratoria sul dispiegamento di missili a medio e corto raggio fintanto che non ci saranno missili statunitensi nelle stesse regioni in mezzo a nuove minacce alla sicurezza europea.

L'uscita degli Stati Uniti da INF

Nel febbraio 2019, Washington ha annunciato un preavviso di sei mesi di recesso dal Trattato INF, l'accordo firmato tra Russia e Stati Uniti nel 1987 che ha effettivamente vietato tutti i missili balistici terrestri a corto raggio e medio raggio, inclusi missili da crociera e lanciatori. Una delle ragioni citate per la decisione degli Stati Uniti è stata la presunta incapacità della Russia di "tornare alla piena e verificata conformità attraverso la distruzione del suo sistema missilistico non conforme".

Nell'agosto dello stesso anno, gli Stati Uniti si sono ritirati unilateralmente dall'INF, affermando che Mosca era "l'unica responsabile della fine del trattato".

Il Cremlino ha ripetutamente negato queste accuse e ha offerto agli Stati Uniti l'opportunità di continuare le discussioni sull'adempimento del trattato, ma la Casa Bianca ha rifiutato.