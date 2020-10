Guarda i MiG-31 russi che simulano il combattimento nella stratosfera

Introdotto per la prima volta in servizio all'inizio degli anni '80, il caccia intercettore MiG-31 ha dimostrato di essere uno degli aerei più versatili delle forze aeree sovietiche e russe, con recenti aggiornamenti che consentono agli aerei di trasportare il nuovo missile ipersonico Kinzhal.

Il ministero della Difesa russo ha rilasciato filmati di combattenti MiG-31 che praticano manovre di combattimento nella stratosfera durante le esercitazioni dell'aviazione navale della flotta del Pacifico nella regione dell'Estremo Oriente della Kamchatka.

Il video mostra gli aerei decollare e portarsi ad una quota di circa 20mila metri, dove si esercitano a intercettare un oggetto intruso nemico prima di tornare a terra.

Per complicare le esercitazioni, i piloti avevano il compito di cercare il "nemico" senza l'aiuto delle difese aeree a terra.

Nonostante la sua introduzione in servizio quasi 40 anni fa, il MiG-31 rimane uno degli aerei militari più veloci al mondo. Il primo di questi jet è stato progettato dall'ufficio di progettazione Mikoyan negli anni '70 per inseguire aerei spia statunitensi ad alta velocità come il Lockheed SR-71 Blackbird. Capace di accelerare a velocità vertiginose fino a 2.500 km all'ora (Mach 2.35), l'aereo è classificato come intercettore supersonico per tutte le stagioni di quarta generazione e ha il nome in codice NATO "Foxhound".

Le operazioni NATO vicino ai confini russi

Il MiG-31 è apparso ripetutamente nelle notizie nelle ultime settimane in mezzo a un forte aumento nelle operazioni di ricognizione e addestramento della NATO vicino ai confini della Russia. I MiG-31 sono decollati più volte per intercettare aerei e droni stranieri sul Mare di Barents a nord-ovest e nei mari del Giappone e Chukotsk in Estremo Oriente.

La Russia prevede di continuare a utilizzare la piattaforma MiG-31 almeno fino al 2030 e ha circa 250 MiG-31 di vario tipo, di cui 10 modificati per trasportare il missile ipersonico Kinzhal.