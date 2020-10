Israele si opporrà a qualsiasi vendita USA di F-35 al Qatar - ministro

Giovedì la Reuters ha appreso da tre fonti anonime che il Qatar aveva presentato "nelle ultime settimane" una richiesta agli Stati Uniti per l'acquisto di caccia multiruolo stealth.

Qualsiasi potenziale accordo degli Stati Uniti con il Qatar sull'acquisizione di aerei militari F-35 sarà rifiutato da Israele, ha detto domenica il ministro dell'intelligence del paese Eli Cohen, come citato dalla Reuters.

L'accordo di acquisto, che deve ancora essere confermato da Washington o da Doha, è stato riportato dalla Reuters all'inizio di questa settimana. Il notiziario ha citato tre fonti informate vicine all'accordo che hanno affermato che il Qatar aveva inviato una richiesta formale agli Stati Uniti per l'acquisto dei caccia F-35.

Il presidente Trump ha dichiarato a metà settembre - subito dopo che Israele e gli Emirati Arabi Uniti hanno firmato uno storico accordo di normalizzazione - che non ha escluso la vendita dell'F-35 ad Abu Dhabi e ad altri Stati della regione. Reagendo all'osservazione, il premier israeliano ha detto che si sarebbe opposto all'accordo sulle armi.

Gli accordi tra mondo arabo e Israele

Si dice che il Qatar sia in trattative per normalizzare i legami con Israele, a seguito di una recente normalizzazione dei legami tra lo Stato ebraico e gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrain. Una fonte anonima ha detto a Sputnik alla fine di settembre che erano in corso negoziati tra le due nazioni mediati dagli Stati Uniti. Tuttavia, Doha si è espressamente opposta all'accordo Israele-Emirati Arabi Uniti e ha sottolineato che un patto era Israele era fuori discussione.

Le relazioni diplomatiche della monarchia del golfo sono tese anche con alcuni dei suoi vicini. Nel 2017, l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrein e l'Egitto hanno reciso i loro legami con il Qatar, accusandolo di sostenere il movimento dei Fratelli Musulmani, considerato un'organizzazione terroristica da numerosi Paesi della regione.