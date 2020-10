In Russia verrà creato un nuovo super-proiettile per le dotazioni delle forze dell’ordine

L'Istituto centrale di ricerca di ingegneria di precisione della Federazione russa, ha iniziato a sviluppare un proiettile per pistola da 9x19 mm, il cui effetto distruttivo sarà doppio rispetto agli analoghi esistenti.

Il servizio stampa dell'Istituto centrale di ricerca di ingegneria di precisione della Federazione russa, che fa parte della corporate di Stato per l'assistenza allo sviluppo, produzione ed esportazione di prodotti industriali di tecnologia avanzata Rostec, ha riferito stamane che il prossimo anno inizieranno i test di un nuovo proiettile potenziato per le dotazioni delle forze dell’ordine russe.

"La nuova cartuccia è stata sviluppata nell'interesse delle forze dell'ordine russe. La capacità della nuova munizione, rispetto alla più potente cartuccia 9x19 mm con un proiettile con anima in acciaio 7N21 attualmente in dotazione, è più che raddoppiata per quanto riguarda l'effetto letale del proiettile quando colpisce il bersaglio. Grazie a ciò, il nuovo proiettile fornirà una capacità di sconfitta degli obiettivi più efficace", è scritto nel comunicato.

Secondo le specifiche tecniche, la velocità iniziale del proiettile è di 480 metri al secondo, con una massa di 7 grammi. Allo stesso tempo, la precisione del fuoco a una distanza di 25 metri non sarà superiore a 2,5 centimetri.

"Lo sviluppo sarà richiesto, prima di tutto, per le unità speciali di vari dipartimenti delle forze dell’ordine della Federazione russa. L'uso della nuova cartuccia amplierà in modo significativo le capacità delle forze speciali, sopratutto durante le operazioni antiterrorismo. I test delle nuove munizioni sono previsti nel 2021", ha detto il direttore industriale del dipartimento armi della Rostec, Bekkhan Ozdoev.

L'azienda ha ricordato che l'istituto ha già esperienza nello sviluppo di cartucce ad alta letalità. Tali munizioni includono una cartuccia da 9 mm con un proiettile con un nucleo di plastica (9x18 mm, indice SP7) e una cartuccia di pistola da 9 mm con un proiettile altamente distruttivo (9x21 mm, indice SP12), adottato da vari dipartimenti delle forze dell’ordine della Russia.