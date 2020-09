Media statunitensi: il Pentagono intende aumentare radicalmente il potenziale della Marina

Secondo lo Study on the Naval Forces of the Future, a cui si riferisce Defence News, la Marina militare americana dovrebbe diventare "più leggera", con più navi da guerra e meno portaerei. La Marina avrà nuovi mezzi navali droni, sottomarini e una rete logistica ampliata.

Anche il segretario alla Difesa statunitense Mark Esper ha accennato all'ampliamento della Marina.

"Sarà una forza equilibrata di oltre 350 navi - con e senza equipaggio - che sarà costruita nei tempi e nei limiti del budget", ha detto Defence News citando il segretario alla Difesa.

Esper ha anche aggiunto che è necessario costruire navi che potranno essere completamente autonome e governate da equipaggi, a seconda degli scenari dei combattimenti.

Le navi da combattimento costiere USA

Recentemente la marina USA ha ricevuto una nave da combattimento costiera di classe Indipendence (LCS) equipaggiata con tecnologia stealth.

La nave, che si chiamerà USS Oakland, è l'ultima aggiunta alla flotta americana costiere ed è progettata per sconfiggere armi asimmetriche "anti-accesso" come mine, sottomarini diesel silenziosi e mezzi veloci di superficie.

Le navi da combattimento costiere sono navi relativamente piccole progettate per manovre offensive e difensive in acque poco profonde vicino alla costa, ma hanno anche la capacità di spingersi in mare aperto.

Secondo quanto riferito, la Marina americana si aspetta di ricevere tra 55 e 60 navi di questo tipo in sostituzione delle esistenti fregate di classe Perry Oliver Hazard e dei dragamine di classe Osprey e Avenger, che stanno giungendo alla fine della loro vita operativa.