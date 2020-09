Ecco come vengono assemblati gli S-400 per l'India - Video

Shiv Aroor, giornalista indiano specializzato in tematiche militari, ha pubblicato un rapporto sulla produzione dell'S-400 per l'India. Le riprese si sono svolte presso lo stabilimento del produttore militare Almaz-Antey a San Pietroburgo.

Il video è composto da due parti. La prima, girata a luglio 2019, mostra i test meteorologici del veicolo di lancio PU 51P6A, che non sono stati mostrati altrove se non nello stabilimento e nel centro di formazione. Dopo la prova di funzionamento a basse temperature l'unità è stata sottoposta al test di pioggia.

Nella seconda parte del video, i rappresentanti dell'azienda hanno assicurato che tutti gli obblighi di esportazione saranno rispettati in tempo. Se necessario, è possibile accelerare la produzione. Il giornalista ha anche specificato che la pandemia di coronavirus non ha stravolto il calendario.

La fine del video mostra il processo di produzione dei componenti per un S-400. Almaz-Antey ha iniziato la produzione dei sistemi S-400 per l'India nel febbraio 2020. Il contratto per la consegna di cinque complessi è stato stipulato nell'ottobre 2018. Le consegne degli S-400 in India dovrebbero iniziare nel 2021.