Corea del Nord si appresta a svelare il suo "miglior missile" alla parata di ottobre

Nel novembre 2017, la Corea del Nord ha testato quello che si ritiene essere il suo nuovo missile balistico a lungo raggio, l'Hwasong-15, in grado di raggiungere qualsiasi punto dell'America.

Nuove fotografie satellitari suggeriscono che la Corea del Nord si sta preparando a mostrare le sue migliori armi durante la parata militare del 10 ottobre dedicata al 75 ° anniversario del Partito del Lavoro di Corea, e forse anche a mostrare il suo temuto missile Hwasong-15, ha riferito il Sunday Times.

Secondo l'articolo, le immagini dell'area in cui si sono svolte le prove della prossima parata, hanno mostrato l'installazione di "grandi strutture temporanee" che possono nascondere i più nuovi e grandi missili a lungo raggio del paese asiatico. L'Hwasong-15, un "nuovo tipo di sistema di missili balistici intercontinentali" che gli Stati Uniti ritengono sia in grado di raggiungere qualsiasi punto del loro paese, può essere una delle armi che verrebbe mostrata dal leader supremo del paese Kim Jong-un, hanno suggerito i media, citando "osservatori della Corea del Nord".

Altre immagini satellitari analizzate dal sito web di NK News hanno mostrato che anche il ponte Okryu a Pyongyang, sul quale passerà la parata, è stato recentemente rinforzato. Le analisi di NK News hanno notato che "più di una decina di lanciamissili pesanti" potrebbero essere messi in mostra durante l'evento.

In precedenza, il Centro per gli studi strategici e internazionali di Washington ha pubblicato immagini satellitari del cantiere navale della Corea del Nord Sinpo South, in cui si dimostrerebbe lo svolgimento di alcune attività preparative di un test di missili balistici lanciati da sottomarini.

Il missile Hwasong-15, che secondo le stime può essere lanciato fino a 13.000 chilometri di distanza, è stato testato per la prima volta nel novembre 2017. L'anno scorso, lo United States Forces Korea, parte del Comando indo-pacifico degli Stati Uniti, ha pubblicamente riconosciuto che è la prima volta che un missile balistico intercontinentale della Corea del Nord è in grado di raggiungere qualsiasi zona degli Stati Uniti continentali.