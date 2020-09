La Cina sta svolgendo esercitazioni militari vicino allo stretto di Taiwan

Pechino afferma che sta conducendo esercitazioni militari vicino allo Stretto di Taiwan, citando la necessità di salvaguardare la propria sovranità e integrità territoriale.

All'inizio di questa settimana, il Dipartimento di Stato americano ha annunciato che avrebbe inviato un diplomatico di alto livello, Keith Krach, per partecipare alla cerimonia commemorativa per l'ex leader politico taiwanese Lee Teng-hui. Secondo quanto riferito, Washington e Taiwan sono in trattative per avviare un dialogo economico.

Secondo il Ministero degli Affari Esteri cinese (MOFA), la visita viola il principio della Cina una e i tre comunicati congiunti Cina-USA.

Mercoledì, i media hanno anche riferito che gli Stati Uniti hanno in programma di vendere fino a sette sistemi d'arma a Taiwan.

USA, Taiwan e la Cina

Taiwan indipendente dalla Cina dal 1949. Pechino considera l'isola come parte della terraferma, mentre Taiwan insiste di essere un paese autonomo, avendo stabilito relazioni politiche ed economiche con molti altri paesi che riconoscono la sua sovranità.

Gli Stati Uniti, insieme alla maggior parte degli altri stati, non riconoscono Taiwan come entità indipendente e si attengono alla politica "Una sola Cina". Tuttavia, è riuscita a mantenere relazioni informali con Taiwan, nonostante la rottura dei rapporti diplomatici con l'isola nel 1979.