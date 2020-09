Intercettati da caccia russo Su-27 aerei militari Usa e Gb nel Mar Nero

Si nota che i sistemi di controllo dello spazio aereo russo hanno rilevato due bersagli aerei sulle acque internazionali del Mar Nero in avvicinamento al confine di stato della Russia.

Un caccia Su-27 delle forze di difesa aerea del distretto militare meridionale è stato fatto decollare.

"L'equipaggio dell'aereo da caccia russo si è avvicinato a una distanza di sicurezza dagli obiettivi aerei e li ha identificati come aerei da ricognizione strategica RC-135 dell'aviazione militare americana e delle forze aeree britanniche", si legge nel comunicato.

Allo stesso tempo il Centro russo di Difesa Nazionale ha segnalato che un aereo militare americano è stato intercettato sempre da un caccia Su-27 nel Mar Baltico.

"L'equipaggio del caccia russo si è avvicinato a una distanza di sicurezza dall'oggetto aereo e lo ha identificato come il velivolo da pattugliamento P-8A Poseidon della Marina americana e lo ha scortato sul Mar Baltico", si afferma nel comunicato, aggiungendo che dopo che il velivolo straniero si è allontanato dai confini il caccia è ritornato in sicurezza alla sua base di dislocazione permanente.

Oggi si era saputo che nel Mare di Bering intercettato bombardiere Usa da forze aerospaziali russe.

In precedenza il comandante in capo delle forze aerospaziali Sergey Surovikin aveva dichiarato che la Nato ha aumentato l'attività dei suoi aerei militari, non solo da ricognizione, vicino ai confini della Russia. Secondo il generale, solo dal 28 agosto al 4 settembre, i bombardieri statunitensi hanno effettuato dieci tra voli singoli e di gruppo nello spazio aereo dei Paesi dell'Europa occidentale e orientale, nonché su aree marine a ridosso dei confini russi. Durante questo periodo l'aviazione russa per 27 volte ha fatto decollare propri aerei per intercettare velivoli stranieri nei mari Baltico, Nero, di Barents e Okhotsk.