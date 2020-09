Russia e India lanceranno un nuovo missile cruise BrahMos entro il 2024

Il nuovo missile sarà in grado di distruggere obiettivi volanti equipaggiati con sistemi AWACS.

Russia e India hanno ufficializzato il proprio programma per la realizzazione del nuovo missile cruise della BrahMos, il progetto congiunto dei Ministeri della Difesa russo e indiano.

A quanto si apprende, il nuovo missile sarà capace di abbattere gli aeromobili nemici anche qualora questi siano equipaggiati con sistemi AWACS, fatto questo che lo renderà uno dei più innovativi nel suo genere

Come riferito dal direttore della joint venture, Aleksandr maksichev, il missile sarà pronto all'utilizzo per il 2024 e sarà dotato di diversi sistemi per l'agganciamento del bersaglio.

Una prima anteprima del nuovo progetto di BrahMos è stato recentemento mostrato durante l'Esibizione internazionale della marina a San Pietroburgo.

Il progetto di joint venture BrahMos è stato concordato da Mosca e New Delhi nel 1998 e prevede lo sviluppo di missili ipersonici navali, sottomarini, costieri e aeronavali.

Recentemente si è assistito ad un sostanziale incremento della domanda dei prodotti BrahMos, a dispetto della pandemia di coronavirus.