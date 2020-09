Caccia russi intercettano aerei norvegesi sul Mare di Barents per il terzo giorno di fila

I sistemi di controllo aereo russi sulle acque neutrali del Mare di Barents hanno rilevato un obiettivo aereo che si avvicinava ai confini della Russia.

"Per identificare l'obiettivo aereo, e prevenire la violazione del confine, è stato fatto decollare un caccia MiG-31 in servizio delle forze di difesa aerea della Flotta del Nord", riferisce una nota della Difesa russa.

L'obiettivo aereo è stato identificato dall'equipaggio del caccia russo come un velivolo da pattugliamento dell'aeronautica militare norvegese P-3C Orion. Dopo l'inversione di rotta dell'aereo norvegese dalla frontiera russa, il MiG-31è tornato in sicurezza alla sua base di dislocazione permanente.

La nota fa notare che l'intero volo del caccia russo è stato effettuato in stretta conformità con le norme internazionali per l'uso dello spazio aereo.

Le intercettazioni dei velivoli norvegesi dai caccia russi sul Mare di Barents si verificano per il terzo giorno di fila. Inoltre, un R-3C Orion norvegese è stato intercettato anche lo scorso martedì.

Pattugliatori Orion

Il Lockheed P-3 Orion è un quadrimotore a turboelica per la ricognizione, il pattugliamento marittimo e la ricerca antisommergibile prodotto dalla Lockheed Corporation per la United States Navy e introdotto in servizio negli anni sessanta. Il velivolo è facilmente riconoscibile per il lungo aculeo in coda che ha la funzione di rilevatore di anomalie magnetiche, un sensore utilizzato per l’individuazione dei sottomarini.

Negli anni la classe Orion ha avuto diverse modifiche che hanno riguardato soprattutto l'insieme dei sensori avionici di bordo.

La versione C è stata prodotta in poco più di cento esemplari e si differenzia dalle precedenti per l’avionica rinnovata e potenziata, particolarmente adatto alla ricerca sottomarina. Complessivamente l'Orion è in grado di trasportare fino 84 boe acustiche.