MiG-31 russo intercetta un aereo militare norvegese sul Mare di Barents

Un caccia MiG-31bm russo è stato inviato ad intercettare un aereo dell'aeronautica militare norvegese sul Mare di Barents che volava in avvicinamento al confine di Stato della Federazione, ha comunicato in una nota il Centro di controllo della difesa nazionale russo.

"Il 3 settembre, i sistemi di controllo aereo russi sulle acque neutre del Mare di Barents hanno rilevato un bersaglio aereo che si avvicinava al confine di Stato della Federazione Russa. Per identificare l'obiettivo aereo, e prevenire la violazione del confine, un caccia MiG-31bm in servizio presso la difesa aerea della Flotta del Nord, è stato sollevato in volo", si legge nella nota.

L'equipaggio del caccia russo ha identificato l'obiettivo aereo come un pattugliatore P-3C Orion dell'Aeronautica Militare Norvegese.

"Dopo che l'aereo norvegese si è allontanato dal confine di Stato della Federazione Russa, il caccia russo è tornato indenne alla base di partenza. L'intero volo del caccia russo MiG-31bm è stato effettuato in stretta conformità con le regole internazionali per l'uso dello spazio aereo", aggiunge il messaggio che sottolinea come l'aereo norvegese non fosse stato autorizzato a violare il confine di Stato della Federazione Russa.

Pattugliatori Orion

Il Lockheed P-3 Orion è un quadrimotore a turboelica per la ricognizione, il pattugliamento marittimo e la ricerca antisommergibile prodotto dalla Lockheed Corporation per la United States Navy e introdotto in servizio negli anni sessanta. Il velivolo è facilmente riconoscibile per il lungo aculeo in coda che ha la funzione di rilevatore di anomalie magnetiche, un sensore utilizzato per l’individuazione dei sottomarini. Negli anni la classe Orion ha avuto diverse modifiche che hanno riguardato soprattutto l'insieme dei sensori avionici di bordo.

La versione C è stata prodotta in poco più di cento esemplari e si differenzia dalle precedenti per l’avionica rinnovata e potenziata, particolarmente adatto alla ricerca sottomarina. Complessivamente l'Orion è in grado di trasportare fino 84 boe acustiche.