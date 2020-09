Istituti di ricerca russi stanno sviluppando satelliti ‘invisibili’

Secondo materiale pubblicato su di una rivista di ricerche spaziali russa, nella Federazione si starebbero conducendo esperimenti in fase avanzata per rivestire satelliti, vettori e veicoli spaziali con materiale radio-assorbente, tale da rendere gli oggetti oltre atmosfera invisibili ai radar sulla Terra. Il materiale è pubblicato sul portale web russo ‘Ricerche Spaziali’.

"L'articolo presenta i risultati di studi sperimentali su proprietà resistenti a temperature anomale sia estremamente alte che basse, di campioni di materiale radioassorbente VTMV-1S”, si legge nell’abstract dell’articolo pubblicato.

Tra gli autori dello studio, a quanto pare accreditato, si annoverano specialisti dell’Istituto aviospaziale di Mosca, del ‘Mars’ (Ufficio di progettazione sperimentale che fa parte di Rosatom) e dell’istituto ‘Radiostrim’.

Il sito web di quest'ultima compagnia indica che si tratta di uno dei principali produttori e fornitori di mezzi di occultamento e sistemi per ridurre la visibilità per truppe ed armi moderne, nonché sviluppatore di sistemi avanzati militari per il futuro.

In particolare, il sito web afferma che i materiali radioassorbenti di loro produzione vengono utilizzati per contrastare l'intelligence tecnica straniera e i sistemi di guida delle armi di precisione.