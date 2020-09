Aereo militare tedesco intercettato da caccia russo Su-27 nel Mar Baltico: 2° caso nel giorno

"Il 1° settembre 2020, dai mezzi di controllo dello spazio aereo sulle acque internazionali del Mar Baltico è stato rilevato un velivolo in avvicinamento al confine di stato della Federazione Russa... L'equipaggio del caccia russo ha identificato l'obiettivo aereo come il velivolo da pattugliamento dell'aviazione militare tedesca R-3C Orion", si afferma nella nota.

L'intero volo del caccia russo è stato effettuato in stretta conformità con le norme internazionali per l'uso dello spazio aereo, osservano i militari russi.

E' il secondo intercettamento del giorno di un aereo militare straniero occidentale in prossimità dei confini russi: prima era stato riferito che un MiG-31 russo è stato fatto decollare per "incontrare" un aereo dell'aviazione militare norvegese in volo presso i confini russi sul Mare di Barents.