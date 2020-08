Russia, arriva la prima richiesta dall'estero per il nuovo semovente anfibio Sprut

La Federazione Russa ha ricevuto nelle scorse ore la prima richiesta da un potenziale acquirente straniero per il nuovissimo semovente anfibio "Sprut-SDM1".

A riferirlo è il capo ingegnere della SBKM, azienda facente parte corporazione statale Rostech, Sergey Abdulov:

"Abbiamo già ricevuto una richiesta da un acquirente stranieri per il semovente anfibio leggero Sprut, che in questo momento si trova in fase di test statale. Per ora l'interesse è stato mostrato da un paese mediorientale, ma stiamo lavorando su diverse regioni", ha riferito Abdulov.

Il semovente anfibio leggero "Sprut-SDM1" è un blindato anfibio da guerra equipaggiato con una batteria da 125 millimetri, con un'autonomia di 500 chilometri.

Questo veicolo può essere trasportato sia via mare che via aria, ed è anche possibile paracadutarlo nella zona designata con l'equipaggio a bordo.

Si tratta del primo modello nel suo genere al mondo e, per potenza e volume di fuoco, può essere paragonato ai carri armati modello T-80 e T-90 e per mobilità al BMD-4M.