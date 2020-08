Occidente aumenta l'azione distruttiva nel cyberspazio di altri paesi - Consiglio di sicurezza russo

Gli Stati Uniti e i loro alleati stanno intensificando le attività d'intelligence e le azioni distruttive nel cyberspazio di altri paesi, il che si traduce in forti tensioni nelle relazioni internazionali, ha affermato il vice segretario del Consiglio di sicurezza russo Oleg Khramov.

"Nel tentativo di garantirsi il dominio del mondo, gli Stati Uniti e i suoi alleati, da un lato, stanno intensificando gli sforzi per svolgere attività di intelligence e distruttive nello spazio informatico di altri paesi, e dall'altro dichiarano Russia, Cina, Nord Corea e Iran come le principali fonti di minacce informatiche", ha detto Khramov in un'intervista con il quotidiano russo Argumenty i Fakty.

"Così, Washington sta deliberatamente formando un 'quadro mediatico', che è progettato per giustificare agli occhi del pubblico mondiale qualsiasi azione successiva, anche militare, in relazione ai rivali geopolitici", ha detto.

Secondo lui, il risultato del "confronto artificiosamente intensificato nella sfera dell'informazione" è la tensione nelle relazioni internazionali, le sanzioni, che si traducono in un rallentamento dello sviluppo dell'economia mondiale, nonché l'erosione della fiducia nel processo di digitalizzazione in generale .